بكلمات رقيقة.. ليلي أحمد زاهر تتغزل في والدتها

شاركت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، متابعيها صورة جديدة بصحبة والدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وتظهر ليلي أحمد زاهر في الصورة مرتدية سويت شيرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينز، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها. وارتدت والدتها هدي زاهر، زي رياضي باللون الأبيض، مع شنطة باللون الأسود. وعلقت ليلي أحمد زاهر علي الصورة، قائلة: "الحياة تبدو أكثر بهجة بوجودها معي". وردت عليها هدي زاهر كاتبة: "ابنتي الصغيرة، بحبك يا حياتي". جدير بالذكر أن آخر أعمال ليلي أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت"، وشاركها في التمثيل: عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام جمال، دلال عبد العزيز.

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