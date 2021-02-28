صور رومانسية.. شاهد ريهام أيمن بصحبة زوجها شريف رمزي

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها صور جديدة بصحبة زوجها الفنان شريف رمزي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت ريهام أيمن من داخل إحدى الفنادق، مرتدية سويت شيرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينز، ونظارة شمس سوداء، رافعة شعرها الي أعلي.
وارتدي شريف رمزي تيشيرت باللون الأبيض، مع نظارة شمس، وهو يحتضن ريهام أيمن بصحبة ابنتهما.
وعلقت ريهام ايمن علي الصورة، قائلة: "الأحد".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وتلقت العديد من التعليقات عليها جاء أبرزها كالاتي: " قمر – بحبكم أوي – ربنا يخليكم لبعض ".
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