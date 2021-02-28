شاهد .. الراقصة صوفينار تستعرض أنوثتها على البحر

شاركت الراقصة صوفينار ، جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها. وظهرت صوفينار وهي تجلس علي البحر، بإطلالة جذابة مرتدية بدى باللون الاسود وبنطال ليجن وقبعة انيقة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على الألوان الزاعمة التي تبرز جمال أنوثتها، وتسريحة شعر مميزة تبرز عن جمالها.

وكانت أحدث أعمال صافينار على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

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