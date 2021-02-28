شاركت زينة عاشور الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بمقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي ترقص.
وظهرت زينة عاشور في الفيديو أثناء أدائها وصلة رقص على احدى الاغاني الاجنبية، وعلقت قائلة: "الحالة المزاجية أمس واليوم ستجعلها غدًا أيضًا janadiab_kinzydiababdallahdiab".
وتلاحق شائعات الارتباط اسم الهضبة عمرو دياب بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربينى وأصبحت عرضا مستمرا، وكان اخر هذه الشائعات ارتباطه بالمذيعة المصرية إنجى كيوان بعد نشرها مجموعة من الصور التى تجمعها بعمرو دياب فى إحدى الحفلات الخاصة بـ دبى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوجة عمرو دياب في وصلة رقص: مزاجي أمس واليوم وغدا أيضا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.