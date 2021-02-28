تفاصيل جنازة يوسف شعبان.. العزاء أمام المقابر

رحل عن عالمنا اليوم، الأحد، الفنان القدير يوسف شعبان، عن عمر يناهز الـ 90 عاما، بعد معاناة مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تتلقى عائلة الراحل عزاءه أمام المقابر بـ السادس من أكتوبر غدًا بعد دفنه صباحا.

كان الفنان يوسف شعبان، أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على أثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج "يوسف شعبان".

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات على النحو التالي "‏أنا بحب الراجل ده.. وبشوفه حاجة عظيمة سلامتك الف سلامة..وربنا يمد فى عمرك ويبارك فيك ..خبر وفاته إشاعة سخيفة والفنان يوسف شعبان على قيد الحياة وان شاء الله تعالى يقوم بالسلامة" و "خالص دعواتنا بالشفاء للنجم الكبير يوسف شعبان ربنا يشفيك".

وجاء اختيار اسم "محسن ممتاز" ليكون تكريما لـ اللواء "عبد المحسن فائق" فالاسم الاول مشتق من "عبد المحسن" والاسم الثانى "ممتاز" مشتق من فائق".