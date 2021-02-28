في ذمة الله.. شيكو ناعيا الفنان يوسف شعبان

نعي شيكو الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشر شيكو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا: "الاستاذ يوسف شعبان في ذمة الله...الفاتحة ????"

كان الفنان يوسف شعبان، قد أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يوسف شعبان.

يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي تولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.