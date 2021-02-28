نبيلة عبيد تنعى يوسف شعبان: وداعا يا من كنت أخا وزميلا وصديقا

نعت الفنانة نبيلة عبيد الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت نبيلة عبيد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة للفنان الراحل وعلقت : "كلما غاب واحد من هؤلاء المبدعين نقص منسوب الجمال في حياتنا....يوسف شعبان وداعا يا من كنت أخا و زميلا و صديقا....خالص العزاء لمحبيه و أسرته الكرام....

#نبيلة_عبيد"

وكان الفنان يوسف شعبان، قد اصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يوسف شعبان.



يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي تولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.

