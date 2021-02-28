وفاة يوسف شعبان .. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ بسبب معبودة الجماهير

رحل الفنان يوسف شعبان منذ قليل بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وذلك عن عمر يناهز الـ 90 عاما

وكان للفنان يوسف شعبان قصة خلاف مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بسبب فيلم معبودة الجماهير.

وكشف يوسف شعبان فى أحدى اللقاءات التليفزيونية : أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ كان يغار منه، وأنه بسبب تلك الغيرة كان يصر على استبعاده من فيلم “معبودة الجماهير”.

وقال شعبان في لقاء عبر برنامج “ليالي الكويت”، إن العندليب طلب من مخرج الفيلم حلمي رفلة استبعاده من التمثيل أمامه رغم إصرار شادية عليه وتحضير الديكور لمدة أسبوعين، وأشار إلى أن المخرج لجأ إلى مؤلف الفيلم مصطفى أمين ليحسم الأمر، خاصة أنه رشحه للدور، لافتًا إلى أنه يلتمس العذر لعبد الحليم نظرًا لأن نجمه قد لمع في تلك الفترة.

وحكى شعبان عن واقعة اعتذار الفنان الراحل له قبل سفره في رحلة علاج خلال زيارته، وكيف أنه مازحه بهذا الأمر كي يخفف عنه.