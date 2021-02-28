محمد هنيدي ينعى يوسف شعبان.. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له

نعي الفنان محمد هنيدي الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشر هنيدي، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة للفنان الراحل وعلق: "البقاء لله في الفنان الكبير يوسف شعبان .. ربنا يرحمه يارب ويغفرله"

وكان قد أصيب الفنان يوسف شعبان، منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يوسف شعبان.

يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.