مزج اللهجات.. «ميدلي» لأنغام ونانسي عجرم بمشاركة نجوم الخليج

أطلقت شركة "ريڤ" للإنتاج الفني عن مشروعها الغنائي الأول، على شكل مدلي لمزج اللهجات الخليجية والمصرية واللبنانية من خلال بعض الأغاني القديم منها والحديث، واختارت الشركة لهذه الانطلاقة عددًا من أبرز نجوم الغناء في عالمنا العربي .
ووقع اختيار الشركة على أبرز مطربي عالمنا العربي منهم حسب ترتيب الأعمال الغنائية في الميدلي ، غالي حبك - حمود ناصر، إحساس جديد - نانسي عجرم، للصبر آخر - عبد الكريم عبد القادر، لا تهجى - أنغام، أغنية سيرة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم.
وتم غناء العمل بأسلوب الكورال الجماعي ، ليقدم كورال "ريڤ" للساحة الفنية العربية ، وصرح إياد المقهوي المدير التنفيذي للشركة في بيان صحفي، بأن الشركة قامت بوضع خطة إنتاجية فنية مستقبلية لتقديم أعمال جديدة وخاصة لكورال ريڤ.
وأشار إلى أن مدلي كورال ريڤ من رؤية وتوزيع موسيقي ووتريات حاتم منصور وتم تسجيل العمل في استوديوهات فايز السعيد تحت إشراف إياد المقهوي .
يذكر ان ميدلي "كورال ريڤ " تم طرحها في القناة الرسمية للشركة على اليوتيوب وحصلت علي ما يقرب من نصف مليون مشاهده في غضون ايام قليله، كما تم طرحها أيضا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية .
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