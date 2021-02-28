تزوج 4 مرات .. محطات مهمة فى حياة يوسف شعبان

وأصيب يوسف شعبان، منذ أيام بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى على أثر إصابته بالفيروس، ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج "يوسف شعبان".
يذكر أن الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان" والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.
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