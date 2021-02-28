كلمات مؤثرة.. أول تعليق من ابنة يوسف شعبان بعد رحيله بـ كورونا

نعت زينة ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان والدها بكلمات مؤثرة، وقالت: اللهم ارحم والدى واغفرله وتجاوز عن خطاياه وادخله جنتك يا أرحم الراحمين.

ورحل الفنان يوسف شعبان، اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا وذلك عن عمر يناهز 90 عاما.

حالة الفنان يوسف شعبان لم تكن مستقرة، وكان يعاني الأمرين، بسبب الفشل الكلوي من جهة، حيث اعتاد على غسيل الكلى باستمرار، ومن جهة أخرى إصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى تسارع في دقات قلبه وارتفاع ضغطه.

وانتكست صحته بشكل لافت فور معرفته بأنه مصاب بالفيروس، ما زاد من قلقه، وعلى أثر ذلك تم عزله تمامًا ومنع الزيارة عنه، حتى يعود معدل الضغط ونبض القلب إلى المستوى الطبيعى وهو ما دفع الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعى وذلك بعد أن تم نقله إلى مستشفى العجوزة، حيث استدعت حالته نقله إلى هناك وأُدخل مباشرة إلى الرعاية الفائقة، وتم وضعه على جهاز لضخ الأوكسجين.