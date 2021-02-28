محمد فؤاد مودعا يوسف شعبان: رحل صاحب القيمة الفنية والإنسانية

نعي المطرب محمد فؤاد، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.
ونشر فؤاد، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة للفنان الراحل وعلق: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون خالص التعازي في وفاة الأستاذ الكبير صاحب القيمة الفنية و الإنسانية العزيزة علي قلوبنا الأستاذ الغالي/ يوسف شعبان
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته"
وكان قد أصيب الفنان يوسف شعبان، منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يوسف شعبان.
يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.
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