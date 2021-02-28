وفاة يوسف شعبان.. تعرف على قصة زواجه من ابنة إمبراطورة إيران

رحل الفنان يوسف شعبان، منذ قليل، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وذلك عن عمر يناهز 90 عاما.

وفى عام 1950 أنجبت الأميرة فوزية، ابنة ملك مصر فؤاد الأول، وشقيقة ملك مصر فاروق، وإمبراطورة إيران، طفلة من زوجها إسماعيل شيرين حملت اسم "ناديا".

هذه الطفلة، كبرت في مصر لتذهب بعد سنوات إلى عيد ميلاد إحدى صاحباتها، وتلتقي بالممثل الشاب الصاعد يوسف شعبان؛ ليقعا في غرام بعضهما.

كان والدا "ناديا" يخشيان على حياة ابنتهما مع شخص يمتهن التمثيل، ويعيش حياة لم تألفها، لكن الفتاة أصرت بشكل شديد حتى سمح لشعبان بمقابلة والدها إسماعيل شيرين. سافر شعبان إلى سموحة بالإسكندرية، حيث تعيش أسرة "ناديا" وقابل والدها العقيد إسماعيل شيرين الذي وافق على الزواج وتمت الخطبة ثم الزفاف بعد قصة حب دامت شهرين.