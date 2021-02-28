فيديو نيكول سابا :أنا صاحبة أقوى دور نسائي بكل أجزاء "الهيبة" ونعم خُذلت وانظلمت

نيكول سابا كشفت لأول مرة عن غضبها بسبب تجربتها بمسلسل "الهيبة" الجزء الثاني في حوار ضمن برنامج "المواجهة" عبر شاشة الـLBCI كما تطرقت الى بعض ملابسات ما جرى معها في العمل واعتبرت نفسها بأنها خُذلت وظُلمت رغم رضاها عن تجربتها حيث قالت بأن دورها في "الهيبة العودة" بشخصية "سميّة" كان أقوى دور نسائي في كل أجزاء المسلسل الذي تناولت على بطولته كل من نادين نجيم وسيرين عبد النور وديمة قندلفت.

نيكول سابا: دوري الأفضل في مسلسل الهيبة

الفنانة نيكول سابا حلت ضيفة على حلقة جديدة من برنامج "المواجهة" مع الإعلامي رودولف هلال، وتطرقت الى دورها في مسلسل "الهيبة العودة" الجزء الثاني بشخصية سمية فدعت إلى احترام ما قدّمته في العمل معتبرة بأن دورها كان أقوى دور نسائي قدمته في كل أجزاء الهيبة.

وقالت: "في الحقيقة، كلهم ما بحبوني وهني ما الهم فضل علي بشي بس لازم يحترموا تجربتي والمجهود والشغل يلي أنا عملته، بخاصة أنني أعتبر أن دور سمية كان أقوى دور نسائي في كل أجزاء الهيبة، واقول ذلك على رأس السطح وخلص الموضوع".

وردت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على الانتقادات التي طالت دورها خاصة بكونها لم تظهر سوى بمشاهد قليلة من العمل فقالت بأنها اطلعت على 7 حلقات من المسلسل، لأن باقي الحلقات لم تكن مكتوبة، مضيفة: "تابعت العمل من دون معرفة باقي التفاصيل.

نيكول سابا: انظلمت وكنت كبش محرقة

نيكول سابا كشفت بأنّها كانت قد اتفقت مع المنتج صادق الصباح على المشاركة في بطولة الجزأين الثاني والثالث، لافتةً إلى تلقيها وعود كثيرة من المنتج اللبناني بأن تكون هذه التجربة فاتحة خير ومفتاحًا للكثير من الفرص، مضيفة :"لكن لسوء الحظ منذ البداية، جرى العمل على تكسير مجاديفي سواء من خلال تسليط الضوء على ترتيب تواجدي في بوستر العمل أو حتى التيزر".

نيكول سابا أكدت بأنها كانت ضحية "كبش محرقة" من دون أن توضح من تقصد، ولفتت الى أنها تعرضت للظلم وخُذلت قائلة :"خذلت ولم يكن ذلك العشم، صادق الصباح يعلم جيدا أنني ظلمت ويوافقني الرأي. وأنا أعتبر أنني نجحت في الجزء الثاني، وراضية عن الذي قدمته ولكن هناك علامات استفهام،ٍ ومع احترامي لتاريخ الشركة، حزنت ولم أكن أستاهل هذا التصرف. يا ريت الحيطان بتحكي وتسمع الوعود بالأعمال المستقبلية والنجومية المقبلة".

وعما اذا كان النجم السوري تيم حسن المقصود بكلامها اكدت نيكول سابا بأن الأخير لا علاقة له بكل ما جرى، وبأنها تحترم تجربتها معه.

وأبدت غضبها على الوضع الفني السائد فتابعت :"يلي عم يدعموهم منهم أحسن مني بشي ما عندهم ربع الطريق يلي انا مأسسة 75 ٪ منه".

يذكر ان نيكول سابا شاركت عام 2018 في مسلسل الهيبة العودة الجزء الثاني بدور سمية، ولعبت دور ابنة عم "جبل" وزوجته التي رضخت بالزواج منه كصفقة بين العائلتين ولإيقاف الثأر بينهما.