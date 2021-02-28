الفنان وائل شرف يفاجئ الجمهور بحديثه عن الاعتزال ..فيديو

وائل شرف كشف عن حقيقة ابتعاده عن المشاركة في أعمال فنية جديدة في الفترة الأخيرة وتفكيره في الاعتزال، كما أجاب على العديد من الأسئلة التي أثارت حيرة محبيها ومتابعيه.

حقيقة اعتزال الفنان السوري وائل شرف للتمثيل

وائل شرف الفنان السوري ظهر عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" ليرد على الأسئلة التي طرحها عليه العديد من المتابعين ومن بينها ما تردد على قرار اعتزاله التمثيل وعدم مشاركته في أي أعمال جديدة، حيث أوضح وائل شرف سبب هذا الابتعاد وحقيقة تفكيره في هذه الخطوة حيث أوضح أن هذه الفكرة قد يتخذها في حالتين فقال: "هناك من تحدث عن فكرة اعتزالي خلال الفترة الأخيرة، لكن أؤكد أن الاعتزال قد افكر فيه وهذا ممكن لكن في حال أصبحت غير قادر على تقديم شخصية جديدة أو لم يعد لدي أدوات، فابتعادي في الفترة الأخيرة جاء بعد تصويري مسلسل (ورد أسود) قبل بداية أزمة فيروس كورونا التي وجدتها فرصة من أجل أن أحصل على فترة راحة في وقت الجميع يرى ما يحدث في العالم بسبب هذا الفيروس الجديد".

وائل شرف: "اعتذرت عن العديد من الأعمال في الفترة الأخيرة"

وائل شرف تحدث عن تقديم أكثر من دور له في الفترة الأخيرة من أجل أن يعود لكنه قد اعتذار عنه، في وقت أكد على أن احتمالية مشاركته في أعمال خلال الفترة القادمة ممكنة لكونه بدأ في قراءة بعض النصوص، بينما عاد وشدد على أن فكرة ابتعاده ليس لها علاقة بتفكيره في الاعتزال كما تردد: "فترة الراحة التي حصلت عليها زادت قليلا مع استمرار الأزمة، لكن قدمت لي العديد من النصوص التي قرأتها واعتذرت عنها، بينما لا أزال أدرس بعض النصوص التي قدمت لي، ولذلك فكرة ابتعادي في هذه الفترة ليس لها علاقة بفكرة الاعتزال لكنها ترتبط بفكرة الوضع الحالي، وإن شاء الله من قد يكون هناك عمل فني جديد قريبا".

وائل شرف: شخصية "معتز" في "باب الحارة" دوت الخليج الأقرب لي

وائل شرف أوضح موقفه من حديث البعض عن تقدمه في السن حيث أكد أن فكرة ظهور تجاعيد على وجهه بسبب عوامل السن لا يهتم بها لأنه لا أحد يظل صغيرا على حسب وصفه، كما أشار إلى أن شخصية "معتز" في مسلسل "باب الحارة" تشبهه وتحديدا في فترة شبابه فقال وائل شرف: "شخصية معتز في الحقيقة تشبهني في فترة العشرينات من عمري، أما بالنسبة لحديث البعض عن تقدمي في السن وظهور تجاعيد على وجهي، فلا يوجد أحد يظل صغير فالجميع يكبر ".

وائل شرف كان آخر عمل فني شارك فيه هو مسلسل "ورد أسود" الذي عرض عام 2019 وشارك في بطولته كل من الفنان سلوم حداد، وصباح الجزائري ، وديمة قندلفت، وفادي صبيح، والعمل من تأليف جورج عربجي، وإخراج سمير حسين.