أحدثهم نجوى كرم ...نجوم عرب حصلوا على "الإقامة الذهبية" في الإمارات

نجوى كرم تحصل "الإقامة الذهبية" من دولة الإمارات حيث أعربت عن سعادتها الغامرة بوثيقة استلامها هذه التأثيرة التي تزامنت مع أجواء الاحتفال بعيد ميلادها الـ 55، لتنضم شمس الأغنية اللبنانية الى قائمة النجوم العرب الذين سبقوها ايضا في الحصول على هذه التأشيرة الذهبية.

نلقي نظرة معكم على أبرز النجوم العرب الذين حصلوا في الفترة الأخيرة على "الإقامة الذهبية" في الإمارات.

نجوى كرم

الفنانة اللبنانية نجوى كرم احتفلت عبر حساباتها على السوشيال بحصولها على "الإقامة الذهبية" من دولة الإمارات حيث نشرت مجموعة من الصور لها أثناء استلامها هذه التأشيرة، معربة عن سعادتها الغامرة خاصة بكون هذه الخطوة تزامنت مع عيد ميلادها الذي احتفلت فيه قبل يومين.

نجوى كرم أرفقت الصور بتدوينة شكرت فيها الإمارات على تقديم الإقامة الذهبية لها وكتبت قائلة : "تشرّفت اليوم بإستلام "الإقامة الذهبية" من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها وشعبها" وأضافت: "وساقبت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين.."

ومن المعروف بأن نجوى كرم دائمة التنقل بين لبنان والإمارات حيث لديها هناك الكثير من النشاطات الفنية والحفلات الغنائية.

راغب علامة

النجم اللبنانية راغب علامة كشف قبل أسابيع ماضية لبرنامج the insider بالعربي، حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات واعتبرها تكريم له ولزوجته ولأولاده خالد ولؤي اللذان انتقلا للعيش مؤخراً في دبي.

وعبّر الفنان اللبناني راغب علامة سعادته البالغة بهذا القرار الذي منحه له الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

كما أكد في تصريح لبرنامج the insider بالعربي، اطمئنانه على ولديه في دبي قائلا انه خلال تواجده في ، ينام وهو سعيد لأن أولاده في بلد آمن وفيه قانون وعدل وطاقة ورؤية للأمام.

هذا ويستعد راغب علامة لإحياء حفلين في دبي يومي 12 و13 مارس المقبل وقد يقدم أغنية لبنانية جديدة، فيما ما زال يعمل على أغنيته التي سيطرحها باللهجة المصرية "عشان دلعتك".

لطيفة التونسية

النجمة لطيفة التونسية احتفلت كذلك مع بداية عام 2020 الفائت بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، ووصفت هذه اللحظة حينها من الأوقات السعيدة في حياتها حيث نشرت على صفحتها صورة أثناء تسلمها التأشيرة وعلقت بالقول: "هذا اليوم من أسعد أيام حياتي، شكرا لدولة الإمارات الحبيبة وشكرا للشيخ محمد بن راشد، على منحى هذه الإقامة الذهبية والتي بدأ منحها مؤخرا للفنانين والأدباء والعلماء".

لطيفة التونسية تابعب في رسالة شكرها : "كم تشرفت بهذه الإقامة وشكراً لكل الاخوة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في إدارة الاقامة والهجرة".

محمد رمضان

الفنان المصري محمد رمضان سبق وأن أعلن حصوله كذلك على تأشيرة ذهبية لدولة الإمارات العربية التي منحها له الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وتوجه محمد رمضان حينها بالشكر عبر صفحته على انستغرام لحاكم دبي والامارات حيث نشر صورة عن اقامته وكتب قائلاً: "شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله، وحفظ حكامها وشعبها الغالي، ثقة في الله نجاح"

وليد توفيق

الفنان اللبناني وليد توفيق من جهته أعلن عن حصوله على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، في 16 يناير الماضي، ونشر حينها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تؤكد حصوله على هذه التأشيرة، وعلق قائلاً :" شكرا من القلب الامارات الغالية #دبي أرض الابداع والتقدم والعمران.. الامارة اللي رفعت راس العرب من سنين شكرا لمحبتكم .. شكر خاص ل هيئة الثقافة والفنون، شرّفتوني بالاقامة الذهبية ببلدي الثاني ".

ومن الجدير ذكره بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، كان قد أقر نظام الإقامة الذهبية للمستثمرين، رواد الأعمال، أصحاب المواهب التخصصية، الباحثين في مجالات العلوم والمعرفة وغيرهم.