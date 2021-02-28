وفاة الفنان يوسف شعبان متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

يوسف شعبان الفنان المصري الكبير أعلن عن وفاته مساء اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ89 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية والتي نقل على إثرها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

وفاة الفنان المصري يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89 عاما

يوسف شعبان رحل عن عالمنا مساء اليوم، بعد رحلة فنية طويلة، الفنان المصري تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مما تسبب في نقله إلى إحدى المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة من أجل تلقي العلاج، ووقد أثارت حقيقة حالة الفنان المصري الراحل الجدل في الأيام الأخيرة حيث كشفت نقابة المهن التمثيلية على لسان الفنانة نهال عنبر عضو مجلس النقابة أن حالة يوسف شعبان قد تدهورت بشكل سريع بداية من يوم الخميس الماضي مما تسبب في دخوله العناية المركزة، لكن أسرة الفنان الراحل أكدت على استقرار حالته وعدم صحة ما يتم تداوله عنها، لكنها سرعان ما أعلنت ابنته زينب أن حالة والدها باتت حرجة ووضع على جهاز التنفس الصناعي.

يوسف شعبان تعرض لموجة من الشائعات قبل رحيله

يوسف شعبان لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل جنازته او العزاء، وواجه الفنان الراحل خلال الأسابيع الأخيرة من حياته مجموعة من الشائعات حول وفاته وحالته الصحية، كان من بينها شائعة طالتها في بداية شهر فبراير الجاري أكدت نقله إلى المستشفى وتدهور حالته الصحية مما جعل الفنان الراحل يتحدث في مكالمة هاتفية مع برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي والمعروض على قناة "الحياة" لينفي هذه الشائعة، ويؤكد أن حالته الصحية جيدة ولم ينقل إلى المستشفى كما تردد، وبعد أيام قليلة من هذا الحديث سافر الفنان يوسف شعبان إلى لبنان من أجل تصوير دوره في مسلسل "عش الدبابير" مع كل من الفنان عمرو سعد، ومصطفى شعبان، وتردد أن الفنان أثناء هذه الرحلة قد أصيب بكورونا وبعد عودته إلى مصر نقل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

آخر الأعمال الفنية للفنان الراحل ليوسف شعبان

الفنان يوسف شعبان غاب عن الساحة الفنية في السنوات الماضية حيث كان آخر عمل شارك في بطولته فيلم "المشخصاتي 2" 2016 والذي قدم فيه شخصية "محسن ممتاز"، وكان من المقرر أن يشارك في بطولة مسلسل جديد مع الفنانة سميرة أحمد لكن تأجل تصوير العمل ولم يعلن سبب هذا التأجيل، حتى عاد الفنان الراحل من أجل أن يشارك في مسلسل "عش الدبابير" وقام بتصوير بعض مشاهده خلال الفترة الماضية، والعمل من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.