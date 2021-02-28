الفنانة منيرة محمد تكشف لـ"دوت الخليج" عن أجواء تصوير مسلسل "مارغريت" للفنانة حياة الفهد

منيرة محمد بدأت خلال الفترة الماضية في تصوير مسلسل "مارغريت" للفنانة حياة الفهد والذي من المنتظر عرضه في شهر رمضان القادم بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية.

منيرة محمد تكشف عن دورها في مسلسل "مارغريت"

منيرة محمد كشفت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن دورها في مسلسل "مارغريت" الذي بدأت تصويره خلال الفترة الماضية في البحرين ووصفته بالمختلف والجديد، وتحدثت الفنانة البحرينية عن الأجواء التي يجري فيها تصوير المسلسل والتي تسيطر عليها حالة من الحب تميزه عن أي أعمال أخرى فقالت الفنانة منيرة محمد: "بدأت تصوير دوري في مسلسل (مارغريت) في الفترة الماضية وسعيدة بمشاركتي في العمل الذي أقدم فيه دورا مميزا ومختلفا عن أدواري السابقة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، أما بالنسبة لتصوير المسلسل فهو لا يزال مستمرا حتى الآن، ولم يتم تحديد موعد للانتهاء منه حتى اللحظة ونعيش أجواء تسيطر عليها مشاعر الحب بين صناع المسلسل خلال التصوير".

منيرة محمد: "سعيدة بتجربتي مع حياة الفهد وهي بمثابة أم لنا"

منيرة محمد تحدثت عن تجربتها مع الفنانة حياة الفهد في المسلسل حيث تمنت أن يتجدد التعاون بينهما في الفترة القادمة، وأكدت أن سيدة الشاشة الخليجية تتميز بحنانها واسلوبها في التعامل مع من حولها فقالت منيرة محمد: "أري تجربتي مع الفنانة حياة الفهد في مسلسل (مارغريت) مميزة وجميلة من وجهة نظري وسعيدة بها، فالفنانة الكبيرة بمثابة أم وحنانها ومشاعرها يشعر بهما جميع من يعمل معها، وكم أتمنى أن أشارك معها في أعمال فنية جديدة خلال الفترة القادمة"، ويشارك في بطولة مسلسل "مارغريت" كل من الفنان حسن البلام، وسعاد علي، وهبة الدري، ونور الكويتية، وحمد العماني، والعمل من تأليف محمد شمس، وعلي شمس، وإخراج باسل الخطيب.

حقيقة الجزء الثالث من مسلسل "حكايات ابن الحداد"

منيرة محمد أشارت كذلك إلى ما يتردد خلال الفترة الماضية عن تقديم الجزء الثالث من مسلسل "حكايات ابن الحداد" والذي قدم الجزء الأول منه في رمضان الماضي، ومقرر كذلك عرض الموسم الثاني في رمضان 2021 على أكثر من قناة خليجية، حيث انتهى صناع المسلسل في الأسابيع الماضية من تصويره فقالت منيرة محمد: "حتى الآن لا توجد معلومات عن تقديم جزء ثالث من مسلسل (حكايات ابن الحداد)، لكن ربما تكون مجرد اقتراحات من قبل البعض"، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان خليل الرميثي، وحسن محمد، ومحمد ياسين، وابتسام عبدالله، وفاطمة كازروني، والعمل من تأليف أحمد الكوهجي، والعمل فكرة وإخراج يوسف الكوهجي.