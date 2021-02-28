لم يحقق أمنيته الأخيرة .. تفاصيل محزنة عن آخر ظهور للفنان يوسف شعبان

وفاة يوسف شعبان خبر صدم جمهوره والوسط الفني عصر اليوم الأحد حيث رحل النجم المصري متأثرا بتداعيات اصابته بفيروس كورونا، فيما كان آخر ظهور له أثناء تصوير مسلسله "عش الدبابير" في لبنان، بينما لم يحقق أمنيته الأخيرة وهي تقديم جزء جديد من المسلسل الشهير "المال والبنون" كذلك كانت قد لاحقته شائعات المرض قبل فترة سفره الى لبنان فرد عليها بآخر تصريح متلفز له.

نرصد لكم اللحظات الأخيرة ليوسف شعبان وآخر ظهور له وأمنيته التي لم يحققها.

أمنية يوسف شعبان التي لم يحققها

الفنان المصري يوسف شعبان كان قد كشف في الفترة الماضية عن أمنيته بتقديم جزء جديد من المسلسل الشهير "المال والبنون" الذي شارك في بطولته وعرض في تسعينات القرن الماضي، إلا ان الموت عاجله وخطفه عصر اليوم متأثرا بفيروس كورونا.

وتحدث يوسف شعبان في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" الذي عرض في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021، عن فكرة تقديم جزء ثالث من مسلسل "المال والبنون" وطلب تنفيذ هذه الخطوة من الجهات المنتجة، مؤكدا أن كل صناع العمل قادرين على تنفيذ هذا الجزء الجديد إذا كان هناك نية لإنتاجه بالفعل.

وقال الفنان يوسف شعبان في المكالمة: "مستعد لجزء ثالث من المسلسل لكن القائمين على عملية الإنتاج هم من بيدهم الأمر، واعتقد أن (المال والبنون) من الممكن أن يتم تنفيذ جزء ثالث منه، واتمنى أن يتحقق ذلك وأعتقد أن كل من محمد جلال عبدالقوي مؤلف العمل، وكذلك المخرج مجدي أبو عميرة قادرين على تنفيذ هذا".

يوسف شعبان وآخر تصريح له في فبراير 2021

يوسف شعبان النجم المصري الكبير كانت قد طالته شائعات عن تدهور صحته مع بداية شهر فبراير 2021 وذلك قبل سفره الى لبنان، ما جعله يرد على ذلك في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المعروض على قناة الحياة المصرية.

يوسف شعبان أكد في المكالمة الهاتفية التي أجراها حينها مع برنامج "واحد من الناس" على استقرار حالته الصحية وعدم صحة الشائعات التي تم تداولها على نطاق واسع حول مرضه وتدهور حالته الصحية بشكل كبير، وطمأن الفنان المصري حينها محبيه وأكد أنه في صحة جيدة فقال:"هناك شائعات انتشرت خلال الأيام الماضية حول تدهور حالتي الصحية وأنني مريض، وهذا غير صحيح، فأنا الحمدلله صحتي جيدة وبخير".

اللحظات الأخيرة ليوسف شعبان قبل وفاته

النجم الراحل يوسف شعبان كانت قد تدهورت صحته بسرعة بعد اصابته بفيروس كورونا قبل أيام قليلة حيث فقد وعيه منض يومين وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي وفق ما كشفت عنه ابنته زينب يوسف شعبان في تصريحات صحافية.

وكان يوسف شعبان يصور في لبنان مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، ، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا فظل في المنزل لمدة ثلاثة أيام حتى تدهورت صحته مما استلزم دخوله المستشفى لتلقي العلاج إلا أن حالته أخذت في التدهور ليدخل غرفة الرعاية المركزة ثم يرحل عن عالمنا عصر اليوم.