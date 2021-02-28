حلقة عمل حول كيفية إجراء المقابلات الشخصية لأعضاء مشروع الشخصيات العمانية

مسقط ــ «الوطن»:

نظَّم البرنامج البحثي الاستراتيجي للتراث الثقافي العُماني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلا بفريق المشروع البحثي للشخصيات العُمانية المشتغلة بالتجارة والصناعة قبل عام 1970م حلقة عمل تدريبية افتراضية بعنوان «المقابلات الشفوية، وطرق الإعداد والإجراء والتحليل» . وهدفت حلقة العمل إلى تعريف المشاركين بالأسس العلمية الصحيحة لإجراء المقابلات الشفوية بدءا من الإعداد الجيد والإجراء المتقن والتحليل المتزن واستهدفت حلقة العمل رؤساء وأعضاء الفرق البحثية وجامعي البيانات بمختلف المشروعات البحثية الاستراتيجية عبر عرض مرئي قدمه علي بن محمد الريامي، عضو الفريق البحثي بمحافظة الداخلية تناول تعريف التاريخ الشفوي وعمليات التاريخ الشفوي ومراحله، كما تطرق الريامي إلى كيفية التحضير لإعداد مقابلة في التاريخ الشفوي، كما استعرض مقدم الحلقة عدة محاور منها أسس نجاح المقابلة الشفوية، وإجراءات المقابلة، وتفريغ المقابلة وتحليل المادة العلمية. الجدير بالذكر أن المشروع البحثي للشخصيات العُمانية المشتغلة بالتجارة والصناعة قبل عام1970م، يندرج ضمن مشروعات البرنامج البحثي الاستراتيجي للتراث الثقافي العُماني، ويهدف المشروع إلى توثيق الشخصيات العمانية المشتغلة بالتجارة والصناعة قبل عام 1970م في محافظات مسقط وظفار ومسندم والداخلية.

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