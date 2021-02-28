معهد الإدارة يصدر كتاب «الابتكار المؤسسي ميزة تنافسية مستدامة»

مسقط ــ «الوطن»:

أصدر معهد الإدارة العامة كتابه (الابتكار المؤسسي ميزة تنافسية مستدامة) في طبعته الأولى 2021م، للمؤلف الدكتور محمد بن فايل العريمي ويصدر الكتاب في (129) صفحة.

احتوى الكتاب على ستة فصول، تم عرضها من خلال طرح ستة أسئلة تم الإجابة عليها في كل فصل من فصول الكتاب.

فقد سلط الفصل الأول الضوء على مراحل تطور العصور البشرية ما قبل التاريخ والعصور التاريخية، واستعرض الموجات الثلاث لتطور المجتمعات ومميزاتها والتي تمثلت في الثورات (الزراعية،والصناعية،والمعلوماتية)، بالإضافة إلى ذلك أشار إلى ملامح الثورة الصناعية الرابعة القائمة على الابتكار التكنولوجي. وتناول الفصل الثاني الميزة التنافسية المستدامة وما يرتبط بها من مصطلحات وعناصر موضحا أنواع الميزات التنافسية واستراتيجياتها، وخصائصها ومراحلها، ومصادرها الأساسية، كما سرد أهم الأسباب التي تدفع بالمؤسسات إلى تطوير ميزتها التنافسية. وانتقل إلى الفصل الثالث موضحا مفهوم الإبداع والابتكار، الذي هو أداة لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة، حيث يقود استراتيجيات التنافس التي تشتمل على ثلاثة اتجاهات، وهي التكلفة، والتميز، والتركيز، كما أوضح مفهوم زوايا الابتكار المؤسسي، ومستوياته، وأهميته للمؤسسات. أما الفصل الرابع فقد تطرق إلى الأركان التي قامت عليها توجهات الدول الأفضل على مؤشر الابتكار العالمي لتمكين الابتكار، والأركان التي قامت عليها استراتيجيات الابتكار في أفضل الشركات العالمية، وأخيرا استعرض المحاور المقترحة لبناء استراتيجية للابتكار لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة.

ثم تطرق الكتاب في الفصل الخامس إلى تبني الابتكار باعتباره ميزة تنافسية مستدامة من خلال سبع خطوات يمكن من خلالها تبني الابتكار في المؤسسات بشكل ممنهج ومتكامل ومترابط. وركز الكتاب في الفصل السادس على استشراف مستقبل الابتكار في ظل تنامي الاعتماد على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مستعرضا تحليل التقرير السنوي الثالث عشر للشركات الخمسين الأكثر ابتكارا على مستوى العالم لعام 2019م، الذي أعدته مجموعة بوسطن الاستشاري، بالإضافة إلى مخرجات مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019م، الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وفي نهاية الفصل قدم الكتاب نموذجا لتوجه استراتيجية قائمة على أساس تبني الابتكار باعتباره ميزة تنافسية مستدامة، وهو النموذج الصيني الذي قرر الانتقال من توجُّه (صنع في الصين) إلى (ابتكر في الصين).