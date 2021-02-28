تركي الجنيبي : العدسة مرشد سياحي بارع لنقل جمالية مصيرة

الصورة مشاعر ضوئية والطبيعة سمو الجمال الخالد

كتب ــ خالد بن خليفة السيابي:

البحث عن التوهج وعشق الطبيعة عوامل محفزة للمصور تركي الجنيبي، الذي حطت رحال عدسته في جزيرة مصيرة التي يستمد منها المصور مشاهد مذهلة ومفعمة بالجمال الكوني الساحر، وهذا السحر هو بمثابة المطر الذي ينسكب على قلوب عشاق الضوء والفوتوغرافيا.

طبيعة مصيرة كمعزوفة تعزف أغاني الإدهاش وهي هدية الرحمن، حسنها كالعقد الفريد والإكليل المعطر وجمالها كطاؤوس يختال طربا ويجبر المتلقي أن يمد البصر ويستحضر البصيرة ويرسم سيناريوهات متعددة للجمال الناطق بالفتنة والوسامة. وحول رحلته الضوئية يقول تركي الجنيبي: تصوير الطبيعة يستهويني ويشعل بداخلي لهيب التحدي والبحث عن الجمال وقمت خلال مسيرتي الضوئية بتوثيق العديد من الأماكن التي تزخر بها السلطنة، ولكن طبيعة مصيرة تدهشني وتهدي المصور العديد من الزوايا الجمالية التي تضيف لي كمصور يبحث عن التنوع والنوادر وبحوزتي العديد من الصور التي أفتخر بها أمام العالم الخارجي.

وأضاف: الصورة هي روعة وذوق المصور فهي ميزان لحال فارسها الذي اقتنصها في لحظة حاسمة وجعل منها لوحة لجمالية المكان والزمان، وبالنسبة لي العدسة هي مرشد سياحي بارع لنقل جمالية الطبيعة بكافة أشكالها ومعانيها، وهناك العديد من المصورين العمانيين الذين يقومون بتسخير عدساتهم للطبيعة العمانية المتشعبة في كل ربوع السلطنة.

يذكر أن المصور تركي الجنيبي شارك في العديد من المسابقات والمعارض الداخلية والخارجية وحقق نجاحات وأرقاما كبيرة شرف بها السلطنة في العديد من المحافل الضوئية.

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