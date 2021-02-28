بكلمات مؤثرة.. عمرو عرفة ينعى يوسف شعبان .. وداعا لرجل ندر في هذا الزمان

نعي المخرج عمرو عرفة الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.
ونشر عرفة، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" صورة للفنان الراحل وعلق: "بيقولك معدن البشر بيبان في السفر .. و انا سافرت معاه ابعد بلاد الله .. كوبا .. عرفت النُبل و اخلاق ولاد البلد .. كنا بنصور فيلم و للاسف لم يكتمل و تركته و ترك العمل من اجلي .. وداعًا لرجل ندُر في هذا الزمان .. نسالكم الفاتحه ????#يوسف_شعبان"
رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.
يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.
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