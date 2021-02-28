محسن ممتاز ووهبى السوالمى.. أبرز شخصيات يوسف شعبان في الدراما التلفزيونية

يوسف شعبان من مواليد حي شبرا، وولد بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان" والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.

أما دوره المميز في مسلسل "الضوء الشارد" فقد ظل يحظى باهتمام الجمهور لسنوات، فقدم الشخصية الصعيدية "وهبى السوالمى"، والذى جمع ثروته بطرق غير شرعية، وعاش بعقدة أنه كان خادما لدى عائلة "العزايزة" ويرغب فى أن يحدث بين عائلته وعائلة العزايزة نسب ليتغلب على هذه العقدة.

حالة الفنان يوسف شعبان لم تكن مستقرة، وكان يعاني الأمرين، بسبب الفشل الكلوي من جهة، حيث اعتاد على غسيل الكلى باستمرار، ومن جهة أخرى إصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى تسارع في دقات قلبه وارتفاع ضغطه.

وانتكست صحته بشكل لافت فور معرفته بأنه مصاب بالفيروس، ما زاد من قلقه، وعلى أثر ذلك تم عزله تمامًا ومنع الزيارة عنه، حتى يعود معدل الضغط ونبض القلب إلى المستوى الطبيعى وهو ما دفع الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعى وذلك بعد أن تم نقله إلى مستشفى العجوزة، حيث استدعت حالته نقله إلى هناك وأُدخل مباشرة إلى الرعاية الفائقة، وتم وضعه على جهاز لضخ الأوكسجين.