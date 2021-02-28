فاز يوسف شعبان بمقعد نقيب المهن التمثيلية في عام 1997 لاول مرة واستطاع خلال فترته تسديد جميع الديون المترتبة على النقابة وأنشأ ناديا كبيرا في القاهرة لاجتماع جميع الممثلين وعالج العديد من الفنانين الذين لم يكونوا يستطيعون دفع مصاريف علاجهم، واستمر في منصبه دورتين متتاليتين قبل أن يخسر في انتخابات 2003 أمام الفنان أشرف زكى.

وفى عام 1963 تزوج يوسف شعبان من الممثلة ليلى طاهر بعد قصة حب كبيرة، تخلل هذا الزواج الكثير من الانفصالات المتتالية والمشاكل، إلا انتهى بالطلاق. وفى عام 1971 كانت زيجته الثانية من السيدة نادية إسماعيل شيرين ابنة أميرة مصر فوزية بنت فؤاد الأول والعقيد الدبلوماسي المصري والأمير إسماعيل شيرين، ورزق الزوجان بانتهم سيناء وبعد فترة قصيرة انتهى هذا الزواج بالطلاق. وبعد فترة من انتهاء زواجه الثاني، تزوج للمرة الثالثة من سيدة كويتية الجنسية تدعى إيمان، ورزقا بابنة هي زينب وابن مراد ويعيشون أغلب حياتهم العائلية في الكويت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة يوسف شعبان .. مسيرته بـ نقابة الممثلين وقصة زواجه وطلاقه من ليلى طاهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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