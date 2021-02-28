محمد أبو داوود لـ دوت الخليج: الوسط الفني فيه ناس محترمة

اعرب الفنان محمد ابو داوود عن سعادته لتكريم الفنانة ليلي طاهر في الصالون الثقافي للفنانة مديحة حمدي.
و قال محمد ابو داوود :" احب اقول للفنانة الكبيرة ليلي طاهر احنا نتمني بدل التكريم 100 تكريم لانها قدمت اشياء عظيمة جدا في كل المجالات سينما ، مسرح ، تلفزيون و لها اعمال متميزة لدي الجمهور و المستمعين في الإذاعة "
و تابع قائلا :" انا سعيد اني اخرجت للفنانة ليلي طاهر مسرحية الزواج تأديب وتهذيب وإصلاح مع النجم الراحل عزت العلايلي و الاتنين قمة في الالتزام و الاحترام و الابداع في التميز في العمل "
و اوضح الفنان محمد ابو داوود :" نفسي ناس كتير تتكرم في الصالون الثقافي مثل الحج رشوان توفيق ، اشرف عبد الغفور و العديد من النجوم يجب تكريمهم لانهم قدموا مشوار كبير من الحركة الفنية "
و اشار ابو داوود عن اعمالة الجديدة قائلا :" سوف يتم اذاعة مسلسل من 5 حلقات يسمي "هنفرح بيكي امتي " في الشهر القادم بطولة جومانا مراد و عباس او الحسن و اخراج محمد حماقي ، و في رمضان مسلسل " القاهرة كابول "
و اضاف الفنان محمد ابو داوود رأيه في الاعمال التي تقدم حاليا تحديدا فيلم الممر و السرب و الاعمال الوطنية قائلا :" انها اعمال متميزة جدا لانها تعطي المشاهد معلومات لم يكن يعرفها و بتغذي الروح الوطنية و القومية له "
و تابع حديثة قائلا :" ان الوسط الفني من الاوساط الجميلة جدا و زي اي حاجه في الدنيا فيه الحلو و في الوحش فيه المحترم و فيه اللي مش كويس زي اي مجال "
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