مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين

غيب الموت مساء اليوم، الفنان الكبير يوسف شعبان أحد رموز الوسط الفني بعد رحلة عطاء ممتدة قدم فيها عشرات الأدوار الخالدة.





وكان يوسف شعبان انتخب لدورتين نقيبا للمهن التمثيلية، سدد خلالها أغلب ديونها، وساهم بشكل فعال في انشاء ناد للنقابة، وكان يحظى باجماع زملائه، وحصل "دوت الخليج" على صور خاصة من انتخابات النقابة أواخر التسعينيات للراحل مع الفنانة هدى سلطان، نادية لطفي، حسين فهمي، إبراهيم خان، وغيرهم.