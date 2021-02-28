العمالقة يرحلون.. ليلى علوي وسوسن بدر ويوسف الشريف وأشرف عبد الباقي ورانيا ياسين ينعون يوسف شعبان.. شاهد

نعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الفنان يوسف شعبان، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 90 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات بالعجوزة.

ونشرت الإعلامية سهام صالح صورة وكتبت "‏انا لله وانا إليه راجعون ‎#يوسف_شعبان .. ‎#الفاتحة ????"



و كتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الشخصي على تويتر: "‏‏‏‏انا لله وانا اليه راجعون ..

رحمة الله على الفنان القدير يوسف شعبان , اللهم اغفرله واسكنه الجنه .



وأعرب النجم اشرف عبد الباقي عن حزنه وكتب :"‏‏‏الفنان القدير ‎#يوسف_شعبان في ذمة الله ربنا يرحمه و يغفرله"



ونشر الفنان يوسف الشريف عبر تويتر صورة وعلق "‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون ..وداعًا يوسف شعبان .....اللهم ارحمه واغفرله وصبّر اهله????‎#يوسف_شعبان"



وكتبت سوزان نجم الدين: "‏‏‏‎#يوسف_شعبان نجم الزمن الجميل الله معك ويرحمك ويغفرلك ياأحلى فنان وأطيب قلب عزائي الكبير لنا جميعا ولكل محبيه ‎#مصر ‎#سوزان_نجم_الدين"

ونعت الفنانة ليلي علوي يوسف شعبان قائلة "‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله"



وعلقت الفنانة رانيا محمود ياسين قائلة "‏‏البقاء لله في وفاه الفنان يوسف شعبان وخالص عزائي للاسره الكريمه . العقد انفرت ???? كل العملاقه يرحلون انا لله وانا اليه راجعون"

وكتبت سوسن بدر "وداعًا الفنان يوسف شعبان .. البقاء لله"

