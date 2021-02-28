شريف منير والسقا وإسعاد يونس وأحمد السعدني ومحمد عبد العزيز وهند صبري ينعون يوسف شعبان

نعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الفنان يوسف شعبان، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 90 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات بالعجوزة.

نشرت الفنانة اسعاد يونس صورة للفنان الراحل وكتبت قائلة "‏‏وداعا للصديق الغالي يوسف شعبان????"

من جانبه، كتب محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على تويتر: "‏‏‏‏‏إنا لله و إنا إليه راجعون، الفنان الكبير يوسف شعبان فى ذمة الله... وداعًا محسن بيه ممتاز...(اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و للفنان الكبير يوسف شعبان و لكل من رحلوا عنا)"

وأعرب النجم احمد صلاح السعدني عن حزنه وكتب :"‏‏‏‏رحم الله الفنان الكبير الاستاذ يوسف شعبان إنا لله و إنا إليه راجعون"

ونشرت الفنانة هند صبري عبر تويتر صورة وعلقت "‏‏‏‏إنا لله وانا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير ‎#يوسف_شعبان قدر ما أسعدنا بأعماله التي لا تنسى، خالص العزاء لأسرته ومحبيه والفن العربي والمصري كله"

بينما كتب شريف منير: "‏‏‏وداعًا يا أستاذ . كان لي عظيم الشرف إني أقف أمثل مع حضرتك ❤️"

ونعت أميرة نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قائلة "‏‏‏الله يرحمك ويحسن إليك يا انكل يوسف انا لله وانا اليه راجعون"

وودع محمود عبد المغني الفنان الراحل قائلًا "‏إنا لله وإنا إلية راجعون ..ربنا يرحمك ويغفرلك"

بينما كتب الفنان احمد السقا "‏‏‏رحم الله الفنان القدير يوسف شعبان"

رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.

يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.