محمود عبد المغني في ضيافة دوت الخليج.. صور

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" أمام هنا الزاهد.

حل النجم محمود عبد المغني ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري في ندوة خاصة للحديث عن أخر أعماله الفنية، وخاصة نجاح

وتطرق محمود عبد المغني إلى مشاركته في فيلم "السرب" وما حققه الإعلان الترويجي له من نجاح وصدى في الشارع المصري، مشيرا إلى أنه فخور بتقديم هذه الملحمة على شاشة السينما.

وشدد محمود عبد المغني على اعجابه بصقور الجو في القوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى تقديمهم تضحيات كبيرة من أجل حماية المجال الجوي المصري.