محمود عبد المغني في ضيافة دوت الخليج.. صور

وتطرق محمود عبد المغني إلى مشاركته في فيلم "السرب" وما حققه الإعلان الترويجي له من نجاح وصدى في الشارع المصري، مشيرا إلى أنه فخور بتقديم هذه الملحمة على شاشة السينما.
وشدد محمود عبد المغني على اعجابه بصقور الجو في القوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى تقديمهم تضحيات كبيرة من أجل حماية المجال الجوي المصري.
فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.
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