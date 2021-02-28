غيّب الموت قبل قليل، الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز 70 عاما.
أحلام الجريتلي كانت تصور مشاهدها حتى أمس الأول، في مسلسل "نسل الغراب" الذي وقع صناعه في ورطة بسبب غيابها.
كما يشارك بالعمل أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.
وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعى الراحلة وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ورطة» في مسلسل أحمد السقا بسبب وفاة أحلام الجريتلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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