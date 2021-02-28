وفاة أحلام الجريتلي .. تعرف على آخر أدوارها في الدراما التلفزيونية

توفيت مساء اليوم، الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز 70 عاما. وقالت النقابة في بيان لها، منذ قليل: «البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫احلام الجريتلي ‫رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان». أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.

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