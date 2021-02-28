نعت النجمة شريهان، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد متأثرًا بكورونا.
ونشرت شريهان صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"" إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".. #البقاء_لله في فنان مصري قدير، في سلام الله ورحمته إن شاء الله تعالى #يوسف_شعبان لاحول ولاقوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون.".
رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.
يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريهان تنعى الفنان يوسف شعبان .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.