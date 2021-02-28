أشرف زكي يوضح تفاصيل جنازة أحلام الجريتلي.. خاص

اكد الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين في تصريح ل دوت الخليج أن جنازة الفنانه أحلام الجريتلي ستقام ظهر غد الأثنين من مسجد منيل شيحه علي أن يتم دفنها في مقابر ال حسونه بالعباسيه .

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة أحلام الجريتلى عن عمر يناهز ٧٠ عاما ؛ حيث كشفت النقابه أن الوفاه طبيعيه ، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلًا: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وظهرت الفنانة أحلام الجريتلى، كضيفة شرف في مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر.

وكان أخر أعمالها مسلسل اللعبة 2 ومسلسل "البرنس" الذى عرض رمضان الماضى وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.