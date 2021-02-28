وفاة ثاني فنان مصري في غضون 24 ساعة

رحل الفنان القدير يوسف شعبان، عن عمر يناهز الـ 90 عاما، بعد معاناة المرض إثر إصابته بفيروس كورونا. وكان الفنان يوسف شعبان، أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على أثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج "يوسف شعبان".

فقد الوسط الفنى اليوم اثنين من اهم النجوم المصرية فى هذا المجال فى اقل من 24 ساعة .

كما غيّب الموت قبل قليل الفنانة القديرة أحلام الجريتلي ، عن عمر يناهز 70 عاما.

أحلام الجريتلي كانت تصور مشاهدها حتى أمس الأول في مسلسل نسل الغراب الذي وقع صناعه في ورطة بسبب غيابها، حيث يتبقى لها مشاهد كثيرة.

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.