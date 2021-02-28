الموت يفجع أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف .. تفاصيل

أعلن نبيل علي ماهر زوج الفنانة ميرفت أبو عوف قبل قليل، عن وفاة المستشار سعد زغلول أبو عوف، عم الفنان الراحل عزت أبو عوف والفنانة مها أبو عوف. وكتب نبيل ماهر عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، المستشار سعد زغلول أبو عوف عم زوجتي في ذمة الله".

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