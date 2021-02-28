حورية فرغلي تخضع لعملية جراحية ثانية غدا

كشفت الفنانة حورية فرغلى ، عن تفاصيل العملية التى أجرتها بالولايات المتحدة منذ عدة أيام .

وقالت حورية فرغلى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc ، إن العملية كانت مؤلمة بشكل كبير ولكن الآن هى بصحة جيدة، والطبيب المصرى الخاص بها يتابع حالتها مع الطبيب الاجنبى .



وتابعت أنها ستجرى عملية اخرى غدا مؤكدة انها انزعجت من شائعات وفاتها .

