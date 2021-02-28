مشاهير أصيبوا بكورونا ورحلوا أثناء تصوير أعمالهم..يوسف شعبان أحدثهم

رحل العديد من نجوم الدراما والسينما العربية خلال الشهور الماضية أثناء تصوير أعمالهم الجديدة متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا، وكان آخرهم الفنان المصري الكبير يوسف شعبان، وقد سبق الفنان الراحل العديد من النجوم.

يوسف شعبان يرحل أثناء تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة"

يوسف شعبان أعلن عن وفاته مساء اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وأكدت ابنته في الأيام الماضية أن والدها الراحل قد ثبتت إصابته بالفيروس بعدما عاد من تصوير مسلسله الجديد "ملوك الجدعنة" والذي كان يحمل اسم "عش الدبابير" في البداية مع كل من الفنان عمرو سعد ومصطفى شعبان، وكان الفنان الراحل يصور دوره في المسلسل في دولة لبنان وعاد وهو يعاني من بعض الأعراض وانخفاض في ضغط الدم مما تسبب في دخوله المستشفى من أجل تلقي العلاج حتى تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة وتم الإعلان عن وفاته مساء اليوم.

مشاري البلام يصاب بكورونا قبل انتهاء تصوير مسلسل "بيت الذل"

مشاري البلام الفنان الكويتي الذي شكل رحيله في الأيام الماضية صدمة كبيرة لنجوم الوسط الفني في الخليج والعالم العربي وذلك بعدما أصيب بفيروس كورونا، وكان مشاري البلام يشارك في تصوير مسلسل "بيت الذل" الذي لا يزال جاري تصويره حتى الآن ولم يتم الكشف عن مصير دور الفنان الراحل وهل انتهى منه بشكل كامل أم لا يزال يتبقى له مشاهد، ومسلسل "بيت الذل" هو من بطولة كل من الفنان عبدالرحمن العقل، ومحمد الأنصاري، وإيمان فيصل، وإيمان الحسيني، ولولوة الملا، والعمل من تأليف منى النوفلي، وإخراج أحمد الفردان.

هادي الجيار أحد أبطال مسلسل "الاختيار 2"

هادي الجيار الفنان المصري الكبير توفي في شهر يناير الماضي بعد رحلة مع فيروس كورونا، الفنان الراحل وقبل فترة قصيرة من إعلان إصابته كان يشارك في تصوير آخر أعماله الدرامية الجديدة وهو مسلسل "الاختيار 2" مع كل من الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، حيث يجسد هادي الجيار دور والد الأخير، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الاختيار 2" في شهر رمضان القادم 2021.

رجاء الجداوي أولى النجوم الذين رحلوا بسبب كورونا

رجاء الجداوي من أولى النجوم الذين رحلوا بسبب فيروس كورونا وذلك في شهر يوليو الماضي، وواجهت الفنانة رجاء الجداوي رحلة قاربت على الشهر والنصف للعلاج من الفيروس الذي أصيبت به في أثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربيني والذي عرض في شهر رمضان الماضي، حيث تردد أن الفنانة قد أصيبت خلال الأيام الأخيرة من تصوير المسلسل، مما تسبب في نقلها إلى إحدى المستشفيات حتى أعلن عن وفاتها.