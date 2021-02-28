نانسي عجرم توجه نصيحة لمتابعيها حول كيفية مواجهة كورونا وتستلهم قصة مؤثرة

نانسي عجرم وجهت لمتابعيها وجمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي نصيحة من أجل مواجهة فيروس كورونا، وكشفت الفنانة اللبنانية عن قصة ملهمة أشارت لكونها نموذجا للتغلب على الفيروس.

نانسي عجرم تنشر قصة مؤثرة عن كيفية مواجهة فيروس كورونا

نانسي عجرم نشرت عبر حسابها على "تويتر" أكثر من صورة لثنائي بلغت فترة زواجهما ما يقارب الـ62 عاما ولم يفترقا طوال هذه السنوات الطويلة، لكن الفنانة اللبنانية أوضحت أن أول انفصال بينهما جاء بسبب إصابتهما بفيروس كورونا وتلقي كل منهما للعلاج بشكل منفرد، لكن ارتباط الزوجين القوي جعل رغبتهما في الشفاء أقوى، لذلك بعد أيام قليلة تم الإعلان عن شفائهما وتجاوزهم هذه المحنة الصحية فكتبت نانسي عجرم: "انفصل غلين و جون للمرة الأولى بعد زواج دام ٦٢ عام بسبب الإصابة بكورونا. الحب خلاهم يتمسّكوا بالحياة على أمل اللقاء من جديد. بعد أيّام قليلة... انتصروا! وبدأوا رحلة التعافي سوا".

نصائح نانسي عجرم للتغلب على كورونا

نانسي عجرم أشارت إلى سبب نشرها هذه القصة عبر حسابها على "تويتر" حيث أكدت أن فكرة المعركة مع فيروس كورونا المستجد تحتاج إلى الشق النفسي وأن يكون المصاب أكثر إيجابية في التعامل مع أزمته بالإضافة إلى الحب والأصرار على حسب وصفها، مؤكدة في الوقت ذاته أن المعركة ليس جسدية فقط فقالت الفنانة نانسي عجرم: "المعركة مع الكورونا جسدية صحيح بس نفسية كمان بتعتمد على الحب الاصرار والإيجابية"، وقد تفاعل العديد من متابعي الفنانة اللبنانية مع ما نشرته حيث أكد العديد من متابعيها على أهمية المعركة النفسية من أجل تجاوز أزمة كورونا وأن الأدوار الإيجابية لمن حول المصاب قد تسانده على الشفاء بشكل أسرع.

نانسي عجرم تستعد لطرح أغنية جديدة

نانسي عجرم قد انتشرت لها خلال الأيام الماضية أكثر من صورة في أحد مطاعم دبي برفقة المنتج اللبناني يوسف حرب والمدير التنفيذي لفندق "بلاتزو فرساتشي دبي" ومؤسس شركة "بلاتزو للضيافة"، منذر درويش، الى جانب البلوغر العراقية جوانا، وتستعد الفنانة اللبنانية خلال هذه الفترة لتسجل أغنية باللهجة الخليجية في دبي بالإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف مدير أعمالها جيجي لامارا، كما نشرت كذلك نانسي عجرم فيديو قصير وهي تغني بدون صوت عبر حسابها على "انستجرام" حيث لم ترغب في الكشف عن كلمات الأغنية الجديدة واكتفت بتشويق الجمهور لها فكتبت تعليقا على الفيديو: " احزروا شو الأغنية اللي عم غنيها؟ قريباً"، وقد بلغت عدد مشاهدات الفيديو أكثر من 890 ألف مشاهدة.