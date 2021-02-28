ابنة يوسف شعبان بأول تعليق بعد وفاته والنجوم يبكونه برسائل وصور استثنائية

يوسف شعبان، الفنان المصري القدير، أحدث رحيله اليوم حالة كبيرة من الحزن لدى الجمهور وزملائه النجوم، والذين ودعوه بكلمات مبكية ومؤثرة على مواقع التواصل، وكذلك ودعته ابنته زينب برسالة مؤثرة بعد وفاته.

ابنة يوسف شعبان تودع والدها

ونشرت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان أول رسالة على حساباتها بمواقع التواصل بعد وفاة والدها اليوم، ونشرت صورته على خاصية ستوري بانستقرام، ودعت لوالدها الراحل وودعته قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. اللهم ارحم والدي واغفر له وتجاوز عن خطاياه وادخله جنتك يا أرحم الراحمين"، وكانت زينب قد نشرت أكثر من فيديو في الأيام الماضية لكشف تطورات حالة والدها الصحية بالإضافة إلى طلبها من الجمهور الدعاء له، وذلك قبل وفاته اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

النجوم ينعون يوسف شعبان برسائل خاصة

ونعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني الفنان الراحل يوسف شعبان، وعلى رأسهم الفنان محمد صبحي والذي نعاه قائلاً:" إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع يوسف شعبان .. صديقي وزميلي وحبيبي .. رحلت لكن تركت فنك الباقي في قلوبنا .. بكل الاسي والحزن والالم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته .. وللاسرة والاصدقاء الصبر والسلوان".

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي نعياً ليوسف شعبان على حسابها بتويتر وقالت:" وداعاً فنان الزمن الجميل يوسف شعبان.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، ونعته الفنانة درة قائلة:" ألف رحمة و نور على الفنان الكبير يوسف شعبان وخالص التعازي لأسرته الكريمة و جمهوره"، وقال الفنان نبيل الحلفاوي:" البقاء لله.. والحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه.. رحلة ممتدة من شبرا إلى كل أنحاء الوطن العربي.. ظل خلالها يمتعنا بأعماله.. رحل يوسف شعبان ومعنا سيبقى سلامة فراويلة وحافظ رضوان ووهبي السوالمي ومحسن ممتاز وغيرهم أحياء من جيل إلى جيل.. رحمه الله وخالص الدعاء والعزاء لأسرته ومحبيه".

يسرا ودرة وهنيدي والنجوم يودعون يوسف شعبان

وأعادت الفنانة يسرا نشر صورة لها مع يوسف شعبان ونعته قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة الأستاذ والفنان والصديق الفنان القدير يوسف شعبان كان وسيظل قيمة كبيرة للفن.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم العائلة الصبر والسلوان"، وقدم الفنان تيم حسن التعازي قائلاً:" رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان.. تعازيّ لعائلته الكريمه وكل محبيه..".

وودعت الفنانة هند صبري الفنان يوسف شعبان وقالت في رسالتها:" إنا لله وانا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان قدر ما أسعدنا بأعماله التي لا تنسى، خالص العزاء لأسرته ومحبيه والفن العربي والمصري كله".

وامتلأت صفحات النجوم العرب برسائل النعي والتعازي في وفاة الفنان يوسف شعبان، ومنهم محمد هنيدي ونادية الجندي ودرة ووفاء الكيلاني ورانيا يوسف ويوسف الشريف ومصطفى شعبان وسوزان نجم الدين وغيرهم، ورحل يوسف شعبان اليوم عن عمر يناهز 89 عاماً، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.