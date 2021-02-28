10 شخصيات لا تنسى في مشوار الراحل يوسف شعبان أصبحت علامات في تاريخ الدراما العربية

يوسف شعبان واحد من أبرز نجوم السينما والدراما العربية في العقود الماضية، ومن القلائل الذين تركوا أدوارا بارزة سوف يظل يتذكرها الجمهور طوال السنوات القادمة حيث استطاع الفنان المصري الراحل أن يترك بصمة مميزة في أعماله التي وصل عددها إلى أكثر من 300 عمل فني، وهذه أبرز أدوار الفنان الذي فارق الحياة وهو في التسعين من عمره بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد.

محسن ممتاز في مسلسل "رأفت الهجان"

تعتبر شخصية ضابط المخابرات محسن ممتاز التي قدمها الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان في مسلسل "رأفت الهجان" من أبرز الشخصيات التي قدمها طوال مسيرته الفنية الطويلة ليست فقط لحجم تأثير الدور في العمل والحالة المميزة التي ظهر بها مع الفنان محمود عبدالعزيز، بل أن هذا الشخصية صاحبت الفنان يوسف شعبان في العديد من الأعمال الفنية الأخرى والتي كان بعضها ينتمي للأعمال الكوميدية.

وهبي السوالمي في "الضوء الشارد"

يوسف شعبان وشخصية "وهبي السوالمي" الراجل الصعيدي الذي يسعى للانتقام من عائلة ظلمته هو وأسرته من المحطات المهمة في مسيرته مع الدراما المصرية وتحديدا الصعيدية حيث ان العمل بات من الكلاسيكيات التي لا يزال الجمهور متأثرا بها وببعض المشاهد التي قدمها في العمل.

إلهامي في مسلسل "امرأة من زمن الحب"

يوسف شعبان يعتبر عام 1998 من الأعمال المهمة التي قدم فيها مجموعة بارزة من المسلسلات الدرامية حيث شارك في أكثر من 6 أعمال دفعة واحدة، لكن أبرزها على الإطلاق مسلسل "امرأة من زمن الحب" الذي شارك في بطولته مع الفنانة سميرة أحمد وحقق العمل وقت عرضه نجاحا كبيرا.

الحاج دوريش في مسلسل "الوتد"

يوسف شعبان في عام 1996 كان على موعد مع مسلسل "الوتد" الذي جسد فيه شخصية الحاج درويش وهو الدور الذي قدمه الفنان الراحل بجدارة ليؤكد على الموهبة الكبيرة في تقمص الادوار ما بين ضابط المخابرات والفلاح والصعيدي، وباتت الثنائية التي قدمها مع الفنانة هدى سلطان لا ينساها الجمهور.

حافظ رضوان في مسلسل "الشهد والدموع"

شخصية حافظ رضوان التي قدمها الفنان الراحل يوسف شعبان في مسلسل "الشهد والدموع" من أكثر الشخصيات التي تسببت في اختلاف الجمهور عليها بسبب وجه الشر الذي صنعه الفنان الراحل خلال الجزء الأول والثاني من العمل والنهاية التي اختارها لتكون بمثابة إصلاح لكل ما فعله، وتعتبر من أهم شخصيات الفنان الراحل التي قدمها.

سلامة فراويلة في مسلسل "المال والبنون"

سلامة فراويلة في مسلسل "المال والبنون من الشخصيات المميزة للفنان الراحل يوسف شعبان في الدراما العربية، ويعتبر مسلسل "المال والبنون" من الاعمال التي تمنى الفنان الراحل أن يقدم لها جزء ثالث وذلك حسب ما أكد في آخر تصريحاته لبرنامج " واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

سيد في مسلسل "ليلة القبض على فاطمة"

مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" من الأعمال التي استطاعت أن تقدم يوسف شعبان للدراما المصرية وكانت بمثابة أولى خطواته من أجل أن يصبح من الأبطال الرئيسيين في الدراما المصرية والعربية.

يوسف في مسلسل "الحقيقة والسراب"

قدم الفنان يوسف شعبان شخصية "يوسف عز الدين" في مسلسل "الحقيقة والسراب" مع الفنانة فيفي عبده، وحقق العمل وقت عرضه في عام 2003 نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولته وقتها مجموعة من النجوم الشباب منهم الفنانة مي عز الدين، وأحمد زاهر.

سرحان البحيري في فيلم "ميرامار"

يوسف شعبان قدم شخصية سرحان البحيري في فيلم "ميرامار" هو الشاب المتسلق الذي يسعى لتحقيق أحلامه على حساب من حوله، وقد برز اسم يوسف شعبان في العمل السينمائي المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، بالإضافة لمشاركة جمع كبير من النجوم في بطولته على رأسهم الفنانة شادية ويوسف وهبي.

عباس في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"

يوسف شعبان قدم العديد من الأعمال السينمائية المهمة خلال مسيرته الفنية الطويلة ومنها دور عباس في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، ورغم أن دور يوسف شعبان اعتمد فيه على مسيرة مع ادوار الشر في السينما لكنه نجح كعادته.