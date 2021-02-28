القاهرة- دوت الخليج الاثنين,01 آذار (مارس) 2021 - 00:11
أحلام الجريتلي، الفنانة المصرية القديرة، توفيت اليوم عن عمر يناهز 70 عاما، ونشرت نقابة المهن التمثيلية في مصر نعياً للفنانة الراحلة، ولم تكشف عن تفاصيل الوفاة حتى الآن.
وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما
ونشرت نقابة المهن التمثيلية المصرية اليوم خبر وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما، وقالت في بيانها الذي نشرته على فيسبوك:" البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة /احلام الجريتلي.. رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان"، ولم تكشف نقابة المهن التمثيلية تفاصيل وفاة الفنانة القديرة أو تفاصيل الجنازة، وسط صدمة وحزن زملائها الفنانين والجمهور.
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