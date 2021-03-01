موجز السوشيال ميديا| وصلة رقص لزوجة عمرو دياب.. نجوم الفن ينعون أحلام الجريتلي بكلمات مؤثرة.. العمالقة يرحلون.. والفنانون يودعون يوسف شعبان

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الموت يفجع أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف .. تفاصيل

أعلن نبيل علي ماهر زوج الفنانة ميرفت أبو عوف وفاة المستشار سعد زغلول أبو عوف، عم الفنان الراحل عزت أبو عوف والفنانة مها أبو عوف. وكتب نبيل ماهر عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل.

ضيفة عزيزة في كل بيت .. نجوم الفن ينعون أحلام الجريتلي بكلمات مؤثرة.. شاهد



نعى عدد من نجوم الفن، علي مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة القديرة أحلام الجريتلي الذي وافتها المنية مساء اليوم الأحد عن عمر يناهز 70 عاما.

نانسي عجرم وحكيم ويسرا وصلاح عبد الله ينعون يوسف شعبان



نعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الفنان يوسف شعبان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 90 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات بالعجوزة.

أنغام وهيفاء وجنات وكريم عبد العزيز ونجلاء بدر ينعون يوسف شعبان

نعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الفنان يوسف شعبان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 90 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات بالعجوزة.

إصابة أحمد عيد عبد الملك بفيروس كورونا



أعلن أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"





وكتب احمد عيد عبد الملك: "‏الحمد الله علي كل حال، إيجابي كورونا دعواتكم ????" وانهالت عليه التعليقات متمنين له الشفاء العاجل.

شريف منير والسقا وإسعاد يونس وأحمد السعدني ومحمد عبد العزيز وهند صبري ينعون يوسف شعبان



روجينا ودرة وعمرو سعد وهنا شيحة.. نجوم الفن ينعون يوسف شعبان



رحلت لكن تركت فنك الباقي في قلوبنا.. محمد صبحي ونبيل الحلفاوي ومصطفى شعبان ووفاء الكيلاني ينعون يوسف شعبان .. شاهد

العمالقة يرحلون.. ليلى علوي وسوسن بدر ويوسف الشريف وأشرف عبد الباقي ورانيا ياسين ينعون يوسف شعبان.. شاهد



فيفي عبده وخالد النبوي وصابرين ولطيفة ووفاء عامر وندى بسيوني يودعون الراحل يوسف شعبان.. شاهد



شوبير وفهمي وأكرم حسني والبزاوي وإدوارد وإنجي ينعون يوسف شعبان بكلمات مؤثرة



زوجة عمرو دياب في وصلة رقص: مزاجي أمس واليوم وغدا أيضا



شاركت زينة عاشور الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بمقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي ترقص.