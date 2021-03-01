بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب.. صور

بدأ منذ قليل توافد نجوم ونجمات هوليوود الى حفل توزيع جوائز جولدن الـ78 في منطقة بيفرلي هليز بولاية كاليفورنيا الامريكية.
وظهرت النجمة العالمية مارجورت روبي مرتدية فستان مكشوف من الاكتاف، وسارة هيلاند ظهرت وهي ترتدي فستانا أحمر.
لعام الرابع على التوالي، تشارك Tina Fey و Amy Poehler في تقديم حفل توزيع جوائز الـ جولدن جلوب الـ 78 ، ولكن بسبب التباعد الاجتماعي تقدم Tina fey الحفل من مدينة لوس انجلوس الامريكية، و Amy Poehler ايضا من قناة NBC في مدينة نيويورك الامريكية.
ويشارك في تقديم الحفل ايضا كل من رينيه زيلويجر وسينثيا إريفو وجواكين فينيكس ولورا ديرن وسلمى حايك وجيمي لي كيرتس.
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