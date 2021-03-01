ربنا يرحمه ويغفر له.. أشرف عبد الباقي ينعى يوسف شعبان

نعى الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان يوسف شعبان الذي توفي عصر امس الأحد داخل العناية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر أشرف عبد الباقي عبر حسابه بـ "إنستجرام" صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا:"الفنان القدير يوسف شعبان في ذمة الله ربنا يرحمه و يغفرله".
ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.
يذكر أن الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.
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