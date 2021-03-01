هند صبري تعزي أسرة الفنان الراحل يوسف شعبان

نعت الفنانة هند صبري، الفنان يوسف شعبان الذي توفي عصر امس الأحد، داخل العناية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقي اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ونشرت هند صبري عبر حسابها بانستجرام صورة للفنان الراحل وعلقت قائلة " إنا لله وانا إليه راجعون.



رحم الله الفنان الكبير #يوسف_شعبان قدر ما أسعدنا بأعماله التي لا تنسى خالص العزاء لأسرته ومحبيه والفن العربي والمصري كله"



ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.



يذكر أن الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.