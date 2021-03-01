صلاح عبد الله يسترجع ذكريات آخر لقاء له مع الراحلة أحلام الجريتلي

استرجع الفنان صلاح عبد الله، ذكريات آخر لقاء له مع الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء أمس عن عمر يناهز الـ 70 عاما.



‬‏‪ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه بـ إنستجرام ‏صورة له مع الفنانة الراحلة وعلق عليها قائلا: "من آخر لقاء جمعني بالكبيرة القديرة الفنانة الرائعة ⁧‫#أحلام_الجريتلي‬⁩ أرجوكم الفاتحة والدعاء



وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.



وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".

