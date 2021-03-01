نعت الفنانة نهال عنبر وفاة الفنانين يوسف شعبان وأحلام الجريتلي الذين توفوا أمس الأحد.
ونشرت نهال عنبر عبر حسابها بانستجرام صورة للرحلان وعلقت قائلة "يوم عصيب علي الوسط الفني أن لله وان اليه راجعون ربنا يرحمهم برحمته الواسعه ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته الفنان القدير يوسف شعبان والفنانه القديره احلام الجرتلي ربنا يسبتهم عند السؤال نرجوا الدعاء والفاتحة
ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.
وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوم عصيب على الوسط الفني.. نهال عنبر تنعى يوسف شعبان وأحلام الجريتلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.