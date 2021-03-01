رامي رضوان يقدم العزاء في الفنان يوسف شعبان

نعى الاعلامي رامي رضوان، الفنان يوسف شعبان الذي توفي عصر امس الأحد داخل العناية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقي اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ونشر رامي رضوان عبر حسابة بانستجرام صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا "‬‏‪وداعا النجم الكبير يوسف شعبان انا لله وانا إليه راجعون خالص التعازي لأسرته الكريمة وكل محبيه.

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.



يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.